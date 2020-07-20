РИАМО - 20 июл. Вечером в понедельник пробки на дорогах Москвы могут достигнуть 7 баллов из 10 возможных, на шести дорожных участках столицы, где ведут дорожные работы, может быть затруднено движение, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«По возможности выбирайте более свободный путь», - говорится в сообщении.

Основные затруднения из-за дорожных работ будут на обоих направлениях Шереметьевского тоннеля и Киевского путепровода, на 39-м километре МКАД, 68-м километре Волоколамского шоссе, на Проспекте Мира и Большом Каменном мосту.

Основные затруднения ожидаются на Волгоградском и Рязанском проспектах, на Ленинградском шоссе от Химок, а также на Щелковском и Волоколамском шоссе.