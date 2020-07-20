РИАМО – 20 июл. Умер известный телеведущий прогноза погоды и синоптик Александр Беляев, девять лет он боролся с онкологией легкого, сообщает kp.ru.

Беляеву был 71 год. Он перенес сложные операции и курсы химиотерапии.

«В начале мая Александр Беляев перенес тяжелую операцию после резкого ухудшения самочувствия в марте», - говорится в сообщении.

Беляев был заместителем директора Института географии РАН по научным вопросам. За свою жизнь он опубликовал сотни научных работ и являлся членом экспертного совета национальной премии «Хрустальный компас». Он вел несколько телепередач на НТВ, но больше всего запомнился зрителям как ведущий прогноза погоды.

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