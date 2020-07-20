РИАМО - 20 июл. В городском округе Клин с 31 июля по 9 августа в формате open air пойдет VI Международный музыкальный фестиваль П.И. Чайковского, на нем можно будет услышать неизвестные публике произведения русского композитора, сообщил худруководитель театра «Геликон-опера», народный артист России Дмитрий Бертман.

Он уточнил, что на фестивальной площадке выступит большой симфонический оркестр под руководством Владимира Федосеева.

«Концерт будет с очень интересной программой. Очень редко исполняемые произведения, а некоторые будут исполнены впервые. Есть и те, которые исполняли много-много десятилетий назад. Это тот Чайковский, которого не знает зритель», - сказал Бертман в эфире «Радио 1».

Он отметил, что Чайковский много раз начинал писать оперы, а потом бросал работу, поэтому у композитора есть незавершенные произведения, а также уничтоженные, от которых остались только отдельные фрагменты. Они тоже прозвучат на концерте.

Он добавил, что зрители смогут услышать арии из «Гамлета», каватина Альмавивы из оперы «Севильский цирюльник», оперы «Мандрагора» и других.

«Будут отрывки из его трагической уничтоженной оперы «Ундина». Эту оперу он считал одним из самых удачных произведений в жизни, и он ее уничтожил в кабинете директора императорских театров – сжег, потому что ее отказались ставить. Потом он пытался ее восстановить, ничего не получалось», - уточнил народный артист России.

По его словам, пока сложно сказать, сколько артистов и музыкантов будет участвовать в концерте. Должны быть конкретные инструкции от Роспотребнадзора. Музыканты будут соблюдать социальную дистанцию, все выступающие пройдут тесты на коронавирус, а также будут соблюдаться все меры безопасности по Covid-19 (мытье рук, использование санитайзера и другое).

Составить туристический маршрут по Подмосковью>>