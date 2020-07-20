РИАМО - 20 июл. В городском округе Клин с 31 июля по 9 августа в формате open air пойдет VI Международный музыкальный фестиваль П.И. Чайковского, на нем можно будет услышать неизвестные публике произведения русского композитора, сообщил худруководитель театра «Геликон-опера», народный артист России Дмитрий Бертман.
Он уточнил, что на фестивальной площадке выступит большой симфонический оркестр под руководством Владимира Федосеева.
«Концерт будет с очень интересной программой. Очень редко исполняемые произведения, а некоторые будут исполнены впервые. Есть и те, которые исполняли много-много десятилетий назад. Это тот Чайковский, которого не знает зритель», - сказал Бертман в эфире «Радио 1».
Он отметил, что Чайковский много раз начинал писать оперы, а потом бросал работу, поэтому у композитора есть незавершенные произведения, а также уничтоженные, от которых остались только отдельные фрагменты. Они тоже прозвучат на концерте.
Он добавил, что зрители смогут услышать арии из «Гамлета», каватина Альмавивы из оперы «Севильский цирюльник», оперы «Мандрагора» и других.
По его словам, пока сложно сказать, сколько артистов и музыкантов будет участвовать в концерте. Должны быть конкретные инструкции от Роспотребнадзора. Музыканты будут соблюдать социальную дистанцию, все выступающие пройдут тесты на коронавирус, а также будут соблюдаться все меры безопасности по Covid-19 (мытье рук, использование санитайзера и другое).
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