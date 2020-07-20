РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 июл. Единые госэкзамены по иностранным языкам и биологии провели в понедельник в городском округе Люберцы, в нем приняли участие 646 выпускников школ, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.
«Ребята сдавали письменную часть ЕГЭ по английскому, немецкому и французскому языкам, а также биологию. Для сдачи госэкзамена в округе были организованы восемь пунктов», - пояснил Ружицкий.
Продолжительность экзаменов по иностранным языкам составила 3 часа, по биологии - 3,5 часа. Это последние экзамены основных дней основного периода, который завершится 25 июля. Свои результаты участники ЕГЭ по биологии и иностранным языкам получат не позднее 2 августа.
Экзамены были проведены с соблюдением мер безопасности по недопущению распространения коронавируса. Учителя и школьники находились в аудиториях в масках и перчатках, с сохранением социальной дистанции. На входе в школы медработники измеряли всем температуру.
ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку?
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6 июля школьники сдают ЕГЭ по русскому языку. А что у вас с грамотностью? Пройдите тест и узнайте. При подготовке использованы материалы «Открытого банка заданий ЕГЭ» ФИПИ.
ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку? (5/0)
Укажите цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые:
«Птицы (1) выбирая себе (2) спутников жизни (3) придают большое значение оттенкам оперения. И если у пернатого кавалера нет (4) присущей (5) его собратьям шапочки, то шансы получить благосклонность от невесты невелики».
Ошибка в построении предложения с однородными членами
Да. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Нарушение связи между подлежащим и сказуемым
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
нарушение видо-временной соотнесенности глагольных форм
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Неуд
Похоже, вы провалились. Скорее всего, придется пересдавать. Или подать апелляцию, пока не поздно! В любом случае, путь на филфак или журфак вам заказан!
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