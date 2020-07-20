РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 июл. Единые госэкзамены по иностранным языкам и биологии провели в понедельник в городском округе Люберцы, в нем приняли участие 646 выпускников школ, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Ребята сдавали письменную часть ЕГЭ по английскому, немецкому и французскому языкам, а также биологию. Для сдачи госэкзамена в округе были организованы восемь пунктов», - пояснил Ружицкий.

Продолжительность экзаменов по иностранным языкам составила 3 часа, по биологии - 3,5 часа. Это последние экзамены основных дней основного периода, который завершится 25 июля. Свои результаты участники ЕГЭ по биологии и иностранным языкам получат не позднее 2 августа.

Экзамены были проведены с соблюдением мер безопасности по недопущению распространения коронавируса. Учителя и школьники находились в аудиториях в масках и перчатках, с сохранением социальной дистанции. На входе в школы медработники измеряли всем температуру.