РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 июл. Дольщики жилого комплекса «Сосновый бор» поселка Октябрьский подмосковных Люберец попросили главу городского округа Владимира Ружицкого помочь получить квартиры, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В понедельник Ружицкий провел личный прием жителей. В 2016 году 50 дольщиков ЖК «Сосновый бор» должны были получить квартиры. Они закреплены на участке по адресу: улица Первомайская, дом 20.

«Отрабатываем с застройщиком передачу систем водоснабжения. Мы направили договоры. Решаются вопросы с сетями и канализацией», - сказал замглавы округа Эдуард Рыжов.

Он добавил, что после проведут аукцион на стройку дома.