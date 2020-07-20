РИАМО - 20 июл. Один человек погиб, еще четверо пострадали в результате ДТП, произошедшего на 22 километре трассы М-8 около Мытищ, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Сообщение об аварии поступило в 6:30.

«Автомобиль Skoda столкнулся со стоячим грузовым самосвалом на 22 километре трассы М-8 «Холмогоры», - рассказал собеседник агентства.

Все пострадавшие были пассажирами легкового автомобиля.