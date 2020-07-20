РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 июл. Житель подмосковных Люберец Владимир Кожаров попросил главу округа Владимира Ружицкого помочь в восстановлении сгоревшего Летнего театра в Малаховке, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В понедельник Ружицкий провел личный прием жителей. Кожаров обратился к Ружицкому и попросил помочь в восстановлении Малаховского летнего театра. Он сгорел много лет назад. По словам Кожарова, есть архитектурно-планировочное решение театра в деревянном виде.

«Никто не против восстановления театра. Данный проект требует больших финансовых вложений, за бюджетные деньги восстанавливать не будут. Должно быть частно-государственное партнерство», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что администрация готова помогать тому, кто возьмется за данный проект и построит театр, сделает проект коммерческим.