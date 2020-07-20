РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 июл. В городском округе Мытищи приведут в надлежащее состояние фасад здания по улице Силикатная, дом 20, сообщил заместитель главы администрации горокруга Сергей Науменков.

В администрацию неоднократно поступали жалобы по вопросу ненадлежащего внешнего вида здания по улице Силикатная, дом 20, где расположены привычные и давно любимые местным жителям продовольственные магазины в шаговой доступности и кафе.

«Управлением потребительского рынка и услуг была организована рабочая встреча с собственниками данного строения, по результатам которой между владельцами была достигнута договоренность об осуществлении работ по приведению фасада здания в надлежащее состояние», - написал Науменков в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, в скором времени здание приобретет новый, современный и отвечающий всем требованиям облик, что будет способствовать повышению покупательской активности и дальнейшему развитию бизнеса.

Он добавил, что работы по оборудованию временного решения фасада до момента разработки и утверждения на Градостроительном совете городского округа Мытищи соответствующего проекта уже начались и вызывают неподдельный интерес у постоянных посетителей.