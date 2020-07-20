РИАМО – 20 июл. В понедельник отмечают Международный день торта, в честь этого жителям Подмосковья рассказали, в каких кафе и кондитерских можно предлагают отведать вкуснейшие десерты, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Девиз праздника – «Я приду к тебе с тортом». И это неспроста, ведь человек, который пришел в ваш дом с этим угощением, несет добро и надеется на гостеприимство», – говорится в сообщении.

«Круассан» в подмосковной Истре напоминает милое французское кафе, стильное и радушное. Так, в меню в кафе-кондитерской «Круассан» есть круассаны, даниши, улитки, тарты, безе и бисквиты. Особая гордость заведения – ручная формовка. Для приготовления десертов используют только натуральные ингредиенты.

Еще одно отличное место – кафе-кондитерская «Здесь был Чехов». Заведение расположилось на центральной улице Звенигорода. В подвале дома, где сейчас находится кофейня, раньше находилась аптека, куда ходил Антон Павлович Чехов за медикаментами для местной больницы.

Кафе предлагает слоеную выпечку, кексы, печенье, пирожные и торты с самыми разнообразными вкусами: ягодные, клубника-базилик-лайм, шоколад-маракуйя и многие другие.

В кафе-кондитерской «Крендель» успешно сочетают три формата – кондитерскую, кафе и пекарню. Здесь завтракают свежевыпеченным круассаном, блинчиками с разнообразными начинками или сырниками. Также здесь лакомятся классическими и муссовыми тортами: «Чизкейк», «Три шоколада», «Мед и молоко», «Клубника со сливками» и «Карамельный фундук». «Крендель» находится в Егорьевске.

Кафе «Мильфей» располагается центре Пушкина. Там предлагают большой ассортимент десертов собственного приготовления, дополненный авторскими салатами, закусками и горячими блюдами. В кафе и выпекают продаваемую продукцию.

Кондитерская «Золотой Улей» в Одинцове - это кондитерская и кофейня в одном месте. Здесь делают дизайнерские торты, которые станут украшением дня рождения, свадьбы, юбилея и детского праздника.