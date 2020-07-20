РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июл. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска 21 июля отключат горячую воду в семи многоквартирных домах из-за проведения плановых работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск 21 июля будут выполнять плановые работы на системе горячего водоснабжения ЦТП-14. В это время, с 8:00 до 17:00, в семь многоквартирных домов не будут подавать горячую воду», - говорится в сообщении.

Горячую воду отключат по адресам: улица Рощинская, дома №№2А, 4А; Красная, дома №№1А, 1Б, 9; Школьная, дома №№31, 33.