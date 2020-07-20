РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 июл. В городском округе Мытищи провели турнир по шахматам, посвященный Международному дню шахмат, который организовала партия «Единая Россия», сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

Международный день шахмат отмечают во вторник. Это настоящий спортивный праздник, посвященный одной из самых популярных игр на развитие логических способностей. В Мытищах открыл спортивное соревнование заместитель руководителя фракции «Единая Россия» партии Николай Шпак.

«Шахматы – это и спорт, и искусство, развивающие ум и смелость. Это серьезная игра, которой увлечены взрослые и дети. По поручению секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Андрея Гореликова, мы открыли шахматный турнир», - сказал Шпак.

Более 20 детей из разных городов принимали участие в турнире. За шахматной доской соревновались за медали от местного отделения партии. Они были вручены призерам, занявшим с первого по третье место.

«Процесс обучения шахматному спорту способствует развитию у детей способности к формированию логических суждений и умозаключений, а также учит ребенка запоминать, сравнивать, обобщать и предвидеть результаты своей деятельности», - отмечается в сообщении.