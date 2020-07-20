РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июл. В подмосковном Подольске 16-летний подросток нанес несколько ударов кулаками в голову 27-летнему мужчине, ему предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, сообщается на сайте Следственного комитета РФ по Московской области.

В микрорайоне Климовск на привокзальной площади 18 июля обвиняемый в ходе конфликта из хулиганских побуждений нанес не менее двух ударов кулаком в височную область головы ранее незнакомому 27-летнему мужчине. В результате нанесенных повреждений у пострадавшего диагностирована проникающая черепно-мозговая травма, перелом пирамиды височной кости слева, ушиб головного мозга. Мужчину госпитализировали в городскую больницу.

«Следователем следственного отдела по Подольску ГСУ СК России по Московской области 16-летнему подростку предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью мужчины из хулиганских побуждений (пункт «д» части 2 статьи 111 УК РФ). В ближайшее время в отношении обвиняемого будет избрана мера пресечения», - говорится в сообщении.

Следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области осмотрели место происшествия, опросили свидетелей. Проводится комплекс иных следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.