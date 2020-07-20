РИАМО - 20 июл. Станция «Электрозаводская» Большой кольцевой линии столичной подземки готова на 70%, строительство данного участка линии идет в три этапа, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Станция «Электрозаводская» готова на 70%. Мы движемся в графике и к концу года планируем завершить строительство участка Большой кольцевой линии метро от «Лефортово» до «Электрозаводской», – сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Строительство станции начали четыре года назад в составе участка Большой кольцевой линии метро от станции «Нижегородская» до станции «Савеловская».

Длина участка составляет 14 километров с семью станциями («Нижегородская», «Авиамоторная», «Лефортово», «Электрозаводская», «Сокольники», «Рижская», «Марьина Роща») и соединительной веткой в депо «Нижегородское» (1,9 километра).

Строительство данного участка БКЛ осуществляется в три этапа. Участок «Нижегородская» – «Лефортово» длиной 5,8 километра (3 станции) открыли в марте этого года. Участок «Лефортово» – «Электрозаводская» длиной 1 километр планируют достроить до конца этого года. Участок «Электрозаводская» – «Савеловская» длиной 7,2 километра (3 станции) – в 2021-2022 годах.

Текущая строительная готовность участка «Авиамоторная» – «Савеловская» составляет 66%.

Ведется проходка двух последних тоннелей. ТПМК «Инна» прокладывает левый перегонный тоннель от монтажно-щитовой камеры у станции «Рижская» до тупиков за «Савеловской», а ТПМК «Татьяна» – левый перегонный тоннель от станции «Сокольники» до монтажно-щитовой камеры у станции «Рижская». Завершить проходку планируется осенью 2020 года. Остальные тоннели на участке пройдены.

Станция «Электрозаводская» (проектное название – «Рубцовская») Большой кольцевой линии расположена в районе Басманный (ЦАО), вдоль Семеновской набережной у примыкания к Казанскому направлению МЖД. До завершения строительства БКЛ станция будет функционировать в составе Некрасовской линии.

На этой станции пассажиры смогут пересаживаться на одноименные станции Арбатско-Покровской линии метро и пригородного железнодорожного сообщения (в перспективе – МЦД-3).

Строительство Большой кольцевой линии Московского метрополитена является крупнейшим в мире проектом в области метростроения.

Москвичи о БКЛ метро: квесты с поездами, «бездушные» станции и элитные пассажиры>>