РИАМО – 20 июл. Генеральная прокуратура России признала нежелательными шесть неправительственных организаций из США и еще одну - из Великобритании, сообщает Газета.ru.

«Деятельность этих организаций представляет угрозу безопасности России», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Речь идет о таких организациях, как «Всемирная организация по расследованию преследований Фалуньгун», «Коалиция по расследованию преследования в отношении Фалуньгун в Китае», «Всемирный совет по спасению подвергаемых гонениям адептов Фалуньгун», «Друзья Фалуньгун», «Врачи против насильственного извлечения органов», «Буддистское сообщество «Родники дракона» (все из США), а также «Европейская ассоциация «Фалунь Дафа» (из Великобритании).