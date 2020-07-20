РИАМО - 20 июл. Ученые из Америки разработали препарат, убивающий агрессивные клетки рака молочной железы, передает Газета.ru.

«Пациенты с тройными отрицательными клетками особенно уязвимы из-за токсических побочных эффектов единственного одобренного лечения этого типа рака — химиотерапии. Мы решили эту проблему, разработав состав, который нацелен на раковые клетки и не оказывает влияния на здоровые клетки», — сказал руководитель разработки, доцент кафедры химии и биохимии Хасан Бейзави.

Лекарство показало свою эффективность против трижды негативного рака молочной железы, наиболее агрессивного и опасного вида.

Подобные опухоли нельзя лечить рецептор-ориентированной терапией. В связи с этим при их лечении прибегают к химиотерапии, которая имеет массу побочных эффектов. Чаще всего приходится делать операцию и удалять метастазы.

В отличие от традиционной терапии, созданный препарат не имеет побочных эффектов.

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