РИАМО - 20 июл. Ученые из Америки разработали препарат, убивающий агрессивные клетки рака молочной железы, передает Газета.ru.
Лекарство показало свою эффективность против трижды негативного рака молочной железы, наиболее агрессивного и опасного вида.
Подобные опухоли нельзя лечить рецептор-ориентированной терапией. В связи с этим при их лечении прибегают к химиотерапии, которая имеет массу побочных эффектов. Чаще всего приходится делать операцию и удалять метастазы.
В отличие от традиционной терапии, созданный препарат не имеет побочных эффектов.
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