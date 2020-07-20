РИАМО - 20 июл. Сотрудники правоохранительных органов задержали 53-летнего жителя Ступина, которого подозревают в краже электроинструментов из хозяйственной постройки в садовом некоммерческом товариществе, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

В полицию обратился местный житель, который сообщил о краже. Сумма ущерба составила 22 тысячи рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан 53-летний местный житель», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении злоумышленника Ступинским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.