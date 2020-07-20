РИАМО - 20 июл. В Москве расширили зону действия резидентных разрешений в 12 районах, теперь парковаться возле дома будет удобнее, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Расширение зоны действия разрешений касается 15 межрайонных улиц.

«Деление на районы в Москве иногда проходит по улицам, и получается так, что одна сторона принадлежит к одному району, а вторая к другому. По таким улицам к нам обращались жители, и мы там расширяли для резидентов границы парковки, чтобы им было удобней парковаться возле дома», - сказал заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что в этот раз власти столицы проанализировали такие улицы сами и расширили зону ограничений, чтобы жители районов могли парковаться с обеих сторон межрайонных улиц.

«Мы постоянно анализируем такие «спорные» места, если такая ситуация присутствует на вашей улице, пожалуйста, напишите нам, и мы рассмотрим ее», — подчеркнул Ликсутов.