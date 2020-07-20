РИАМО - 20 июл. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законными решение, предписание и постановление Московского областного УФАС России о нарушении компании «ОблТоргУниверсал» Закона о защите конкуренции, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Ранее в УФАС поступило коллективное обращение собственников многоквартирного жилого дома о признаках нарушения антимонопольного законодательства.

«По итогам рассмотрения коллективного обращения, управлением принято решение о признании в действиях ООО «ОблТоргУниверсал» нарушения антимонопольного законодательства, выразившегося во введении в заблуждение в отношении площадей квартир, а также их стоимости в МКД; выдано обязательное для исполнения предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства», - говорится в сообщении.

На основании указанного решения в отношении компании «ОблТоргУниверсал» было вынесено постановление о привлечении к административной ответственности в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

Не согласившись с указанными решением, предписанием и постановлением, представители фирмы обратились в суд. Но там были подтверждены законность и обоснованность решения, предписания и постановления Московского областного УФАС России.