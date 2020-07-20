РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 20 июл. В парке «Елочки» в Домодедове в понедельник прошел шахматный турнир, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

С приветственным словом к участникам обратился депутат Мособлдумы, председатель комитета по культуре, делам молодежи и спорту Московской областной думы Олег Жолобов.

«Несмотря на то, что у нас режим повышенной готовности еще не отменили, мы имеем возможность играть и участвовать в соревнованиях. <...> Я очень хочу, чтобы шахматы в Домодедове развивались. Я знаю, что у шахматистов здесь большие традиции. Я верю, что скоро мы создадим федерацию шахмат Домодедова, и этот турнир станет одним из самых массовых и в парке «Елочки», и в нашем городском округе», - сказал Жолобов.

Также участников поприветствовали секретарь местного отделения партии «Единая Россия», почетный гражданин городского округа Домодедово Дмитрий Городецкий и депутат совета депутатов Домодедова Владимир Редькин.

20 июля в мире отмечается Международный день шахмат.

Турнир проходил в двух категориях - взрослые и дети. Всего участвовали 18 человек - 10 взрослых и 8 детей.

В конце турнира наградили победителей. Среди детей ими стали Глеб Сайкулов, Николай Завгородний и Иван Копылов, которые заняли 3-е, 2-е и 1-е места соответсвенно. Среди взрослых третье место получил Сергей Тимашкин, второе - Николай Быков, а первое занял Радик Сулейманов. Победителям вручили медали, почетные грамоты и памятные подарки. Остальные участники получили благодарственные письма.