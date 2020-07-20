РИАМО - 20 июл. Операторы подмосковной системы-112 приняли более 100 тысяч вызовов, характерных для летнего сезона, сейчас выросло количество вызовов от людей, заблудившихся в лесу, говорится в сообщении пресс-службы системы-112.

Благодаря совместной работе специалистов системы-112, спасателей и волонтеров, оперативно проводятся поисковые мероприятия и заблудившихся благополучно выводят из леса. При поисково-спасательных работах подключаются психологи. Специалисты остаются с заблудившимися на связи до приезда спасателей.

«Также на единый номер спасения 112 поступают обращения, связанные с укусами насекомых – клещей, змей, ос. Операторы-112 связывают заявителей со специалистами для консультации: какие меры необходимо предпринимать в подобных ситуациях»,- говорится в сообщении.

Кроме того, увеличилось и количество вызовов по поводу возгорания на дачных участках из-за неосторожного обращения с огнем, сжигания листвы и порубочных материалов.

Также жители Подмосковья начали сообщать операторам о пожарах в лесных массивах. Здесь подмосковная система-112 работает в тесной связке с пожарными и специалистами комитета лесного хозяйства Московской области.

Еще с установлением теплой погоды традиционно увеличивается количество обращений, связанных с отдыхом на водных объектах. Специалисты системы-112 призывают отдыхать и купаться только на официальных пляжах и в специально оборудованных для этого местах. На них, как правило, организовано дежурство спасателей и медиков. А также рекомендуют не перегреваться на солнце и использовать солнцезащитные средства для избегания ожогов.