РИАМО - 20 июл. Специалисты выявили превышение норматива по радиоактивному нуклиду химического элемента цезий-137 в партии черники на сельскохозяйственном рынке в Мытищах, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Ягоду проверяли в рамках месячника по безопасности продукции растительного происхождения «Овощи и фрукты, ягоды, грибы – безопасный урожай», который проходит на территории Московской области.

«По результатам радиологических исследований в одной партии черники общим весом более 10 килограммов обнаружено превышение по содержанию радиоактивного цезия», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он добавил, что черника, загрязненная радионуклидом, помещена на изолированное хранение с последующим уничтожением.

О факте превышения норматива в ягоде проинформировали управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области.

Цезий-137 хорошо накапливается в растениях и грибах, попадает в пищевые продукты. При их употреблении быстро всасывается в кишечнике и накапливается в мышцах, почках, сердце, легких и печени.

«За аналогичный период прошлого года государственной ветеринарной службой министерства на территории Подмосковья было выявлено три партии ягоды черники в количестве 16,705 килогламма. Продукция была уничтожена», - добавил Разин.