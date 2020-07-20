РИАМО - 20 июл. Заместитель начальника отдела УУПиПДН УМВД России по Дмитровскому городскому округу майор полиции Ксения Герасимова навестила в больнице двухлетнего мальчика, которого избил отчим, она подарила малышу игрушку и пожелала скорейшего выздоровления, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Как сообщалось ранее, в Дежурную часть Икшанского отдела полиции УМВД России по Дмитровскому городскому округу поступило сообщение об обнаружении возле КПП одного из поселков малолетнего ребенка с видимыми телесными повреждениями. По указанному адресу незамедлительно прибыли сотрудники полиции», – напомнила начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова.

Она добавила, что были установлены мать ребенка - 29-летняя уроженка Тульской области и ее сожитель – 22-летний житель Саратовской области. Они были доставлены в отдел полиции.

По словам Петровой, малыша избил сожитель его матери. Сейчас мальчик находится в медучреждении.

В отношении матери избитого малыша возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Сожитель женщины, который поднимал руку на ребенка, был доставлен в следственные органы, в отношении него принято процессуальное решение.