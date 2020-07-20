РИАМО - 20 июл. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Международный аэропорт Шереметьево начинают проводить экспресс-тестирование прибывающих и вылетающих пассажиров на коронавирус с применением систем диагностики EMG («Эвотек-Мирай Геномикс»), говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

«Международный аэропорт Шереметьево стал первым в мире аэропортом, который позволяет сдать самый быстрый и точный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию, он производится нашей портфельной российско-японской компанией EMG. Результаты теста доступны уже в течение часа. Организация услуги тестирования пассажиров является первым шагом к созданию аэропортов с чистыми от коронавируса зонами», – заметил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Возможность быстрой проверки на наличие коронавируса с возможностью получения очень точного результата за час вводят в аэропорту Шереметьево перед открытием международных регулярных воздушных сообщений. Пройти тестирование можно с 20 июля всем пассажирам в здравпункте Терминала B (внутренние рейсы). С 27 июля все пассажиры смогут проходить проверку в Терминале D (внутренние и международные рейсы).

Генеральный директор АО «МАШ» Михаил Василенко считает, что для пассажиров аэропорта Шереметьево возможность пройти Covid-тестирование и получить через час результат будет популярной услугой. При этом сотрудникам аэропорта удастся повысить уровень безопасности здоровья и качество обслуживания.

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20 ИЮЛЯ

- Число новых случаев заражений коронавирусом в Москве снизилось почти на 46% за месяц. В столице за сутки подтверждено 578 новых случаев заражения Covid-19.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 940 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 153 случая заражения. В Москве - 578 случаев.

- Испытание вакцины от коронавируса в России прошло успешно. Никаких побочных эффектов выявлено не было.

- В Москве умерли еще 15 пациентов с коронавирусом. Общее число скончавшихся достигло 4314.