РИАМО - 20 июл. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что согласен с переносом шествия «Бессмертного полка» на следующий год, передает ТАСС.

«Как бы нам не хотелось (провести акцию в этом году – ред.), но придется перенести мероприятие на следующий год», - сказал Путин.

Он пообещал, что шествие пройдет мощно, по достоинству и красиво.

В этом году из-за распространения коронавируса все массовые мероприятия на День Победы были отменены. Акцию «Бессмертный полк» позже хотели провести 26 июля. Но мероприятие вновь решили перенести.