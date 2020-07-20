РИАМО - 20 июл. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства пенсионерки в квартире на Кутузовском проспекте в Москве, сообщила РИАМО в понедельник старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

Тело женщины 1929 года рождения с множественными колото-резанными ранениями было обнаружено в квартире 19 июля.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лица, причастного к его совершению», - отметила Иванова.

Дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).