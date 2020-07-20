РИАМО - 20 июл. Согласно прогнозу погоды «Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», до конца понедельника в Московской области ожидается кратковременный дождь, гроза и порывы ветра до 15 метров в секунду, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Подмосковью.

«Следите за сообщениями МЧС России! В случае необходимости обращайтесь в Главное управление МЧС России по Московской области по телефону доверия 8-(498)-505-41-70, а также по телефону спасения – 01, с мобильного – 101», - говорится в сообщении.

Спасатели советуют убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом или в подвал, обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу, поставить машину в гараж или припарковать ее вдали от деревьев.

Чтобы избежать поражения молнией, следует по возможности не выходить из дома, закрыть окна и дымоходы держаться подальше от электропроводки и антенн.