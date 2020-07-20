РИАМО - 20 июл. С началом выдачи смотровых ордеров в поселении Михайлово-Ярцевское общее число переселяемых домов по программе реновации жилищного фонда достигло 148, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«Жителям 10 пятиэтажек в поселке Армейский предложены варианты квартир в новостройках по адресам: поселок Шишкин Лес, дом 9, корпус 1 и дом 21, корпус 1. С учетом этого количество домов, переселяемых по программе реновации в Москве, возросло до 148», – отметил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Ранее в указанные корпуса начался переезд жителей домов по адресам: поселок Шишкин Лес, дома 5, 6 и 9. Новоселам в соответствии с требованиями программы предоставляются квартиры с улучшенной отделкой.

В Троицком административном округе города Москвы в программу реновации включено 124 дома. Для волнового переселения жителей подобрано пять «стартовых» площадок. В поселение Михайлово-Ярцевское (ТАО) предстоит расселить 31 жилой дом площадью 58 тысяч квадратных метров.

Сейчас в Москве введено в эксплуатацию 58 новостроек площадью 0,7 миллиона квадратных метров, из которых 55 передано под заселение. В стадии строительства и проектирования находятся 260 объектов.

Программа реновации жилищного фонда утверждена в августе 2017 года. Она касается более 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5174 домов.