РИАМО - 20 июл. Федеральная налоговая служба ликвидируют компанию известного юмориста и шоумена Гарика Харламова «Креативное агентство Бульдог», передает Федеральное агентство новостей.
«В ходе проверки инспекторы ФНС не обнаружили компанию по адресу, указанному в уставных документах. После этого было принято решение фирму ликвидировать. Директором агентства являлся не сам комик, а некий Владимир Бурлаков», - говорится в сообщении.
Харламов выступал в качестве владельца компании. Также долю в бизнесе имели его коллеги по Comedy Club — Алексей Пойманов, Алексей Ляпоров, Илья Романко.
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