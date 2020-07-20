РИАМО - 20 июл. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, получал ли глава государства Владимир Путин вакцину от коронавирусной инфекции, сообщает Газета.ru.

По его словам, российский лидер не получил вакцину от Covid-19, так как она еще не сертифицирована. Сам Песков также не делал прививку, ведь он недавно переболел коронавирусом.

«В России на выходе несколько вакцин. Они находятся на различных стадиях апробирования. Некоторые стадии уже завершились, есть весьма обнадеживающие результаты экспериментального использования», — сказал Песков.

Он отметил, что не знает делал ли кто-то из сотрудников администрации президента прививку.

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20 ИЮЛЯ

- Число новых случаев заражений коронавирусом в Москве снизилось почти на 46% за месяц. В столице за сутки подтверждено 578 новых случаев заражения Covid-19.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 940 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 153 случая заражения. В Москве - 578 случаев.

- Испытание вакцины от коронавируса в России прошло успешно. Никаких побочных эффектов выявлено не было.

- В Москве умерли еще 15 пациентов с коронавирусом. Общее число скончавшихся достигло 4314.