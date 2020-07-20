РИАМО - 20 июл. В столице планируют открыть кинотеатр «Художественный» в конце 2020 года, он будет работать как премьерный и фестивальный центр, говорится в сообщении пресс-службы кинотеатра.

«Само название ко многому обязывает: в «Художественном» не могут показываться случайные фильмы, поэтому главным принципом станет селективность, внятный кураторский отбор, нацеленный на поиски новой «художественности», - сказал программный директор кинотеатра Стас Тыркин.

Он добавил, что дискриминации по форматам и жанрам не будет.

«Иногда качественный мейнстрим лучше среднестатистического «фестивального» фильма, полного заунывных артхаусных штампов», - добавил Тыркин.

Кинотеатр закрылся на реставрацию в начале 2014 года. В 2016 году компания A&NN обязалась восстановить здание.

С 2019 года кинотеатр стал совместным активом Rambler Group и A&NN.