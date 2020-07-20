РИАМО – 20 июл. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока в стране нет ни одной готовой вакцины от коронавируса, но в, первую очередь, она будет доступна для самых нуждающихся, сообщает Газета.ru.

Песков уточнил, что сейчас несколько вакцин находятся на различных стадиях апробирования. Некоторые стадии уже завершены, и есть обнадеживающие результаты.

«Вместе с тем, пока нету ни одной вакцины, которая уже завершила полный этап тестирования, поэтому пока еще рано говорить о собственно вакцинации, нужно дождаться завершения и уже официального утверждения этой вакцины», — пояснил Песков.

20 июля были выписаны добровольцы, испытавшие вакцину от коронавируса. Побочный эффект они не обнаружили.

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20 ИЮЛЯ

- Число новых случаев заражений коронавирусом в Москве снизилось почти на 46% за месяц. В столице за сутки подтверждено 578 новых случаев заражения Covid-19.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 940 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 153 случая заражения. В Москве - 578 случаев.

- Испытание вакцины от коронавируса в России прошло успешно. Никаких побочных эффектов выявлено не было.

- В Москве умерли еще 15 пациентов с коронавирусом. Общее число скончавшихся достигло 4314.