РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 июл. Свыше 220 пожаров зарегистрировали в подмосковном Красногорске с начала нынешнего года, говорится в сообщении отдела надзорной деятельности по горокругу УНД и ПР Главного управления МЧС России по Московской области.

«По состоянию на 20 июля текущего года на территории городского округа Красногорск зарегистрировано 224 пожара, в результате которых погибли 15 человек, травмированы 12 человек», - говорится в сообщении.

За аналогичный период 2019 года в результате 271 пожара погибли четыре и получили травмы два человека.