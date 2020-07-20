РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июл. В подмосковном Подольске легковой автомобиль ГАЗ-24 «Волга» столкнулся с мотоциклом, его пассажирка пострадала, так как была без мотоэкипировки, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

«На днях в Подольске в микрорайоне Красная Горка произошло столкновение ГАЗ-24 «Волга» и мотоцикла Kawasaki. В ДТП пострадала пассажирка мотоцикла, у нее перелом пальца ноги, девушка была без мотоэкипировки и шлема. Водитель мотоцикла был в мотоэкипировке и шлеме, он не пострадал», - сказала сотрудница.

По ее словам, в настоящее время ведется расследование случившегося.