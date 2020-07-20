РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 июл. В городском округе Мытищи построят новую школу на 1,1 тысячи учеников напротив Дворца культуры «Яуза», сообщила заместитель главы администрации горокруга Татьяна Кольцова.

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области одобрил архитектурно-художественный облик школы на 1,1 тысячи учеников на улице Мира, которую проектируют архитекторы Мытищинской городской проектной мастерской.

«Школа будет строиться напротив ДК «Яуза» в рамках исполнения обязательств по инвест-контракту компании «Стройтэкс-недвижимость». Это очень важный, можно сказать, знаковый объект для городского округа Мытищи», - написала Кольцова в своем Instagram-аккаунте.

По ее словам, необходимость разработки индивидуального проекта была обусловлена не только ограниченной площадью земельного участка: школа должна стать частью общественного центра на въезде в город и сформировать архитектурный ансамбль в стилистическом единстве с находящимся напротив зданием ДК «Яуза».

Она отметила, что дизайн-код, повторяющий пропорции портала Дворца, объединяет оба общественных здания и придает обращенным к городу фасадам школы должную монументальность. Совсем в другом ключе решено пространство внутреннего двора. По замыслу архитекторов, белизна внутренних фасадов в сочетании с активной пластикой – это наполненный светом храм знаний, а сердцем этого храма является выделенный ярким цветовым акцентом библиотечно-информационный центр.

«Во внутреннем дворе будут проходить общешкольные мероприятия (предусмотрена даже крытая зона для проведения торжественных линеек в непогоду), есть рекреационные площадки и автогородок. Спортивные площадки располагаются по внешнему периметру школьного здания», - добавила Кольцова.

При том, что блоки начальной и средней школы не выделяются в отдельные корпуса, потоки учеников полностью разделены. Входы в школу запроектированы со стороны улицы Мира и со стороны проезда, ведущего к пешеходному мосту через Яузу.

Она уточнила, что в центре находится пищеблок со столовой на 570 мест, над которой расположен актовый зал на 550 мест со сценой, костюмерной и бутафорской. В школе будет два спортивных зала с раздевалками и душевыми – 30 на 18 метров в блоке средней школы и 24 на 12 метров в начальной. Общая площадь четырехэтажного здания составит более 20 тысяч квадратных метров.