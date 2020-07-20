РИАМО - 20 июл. Испанский диетолог Айтор Санчес заявил, что включение яиц в рацион питания помогает в похудении, передает Газета.ru.

«По его словам, у данного продукта отсутствуют жиросжигающие свойства. Тем не менее, употребление большего количества белка, полученного от питательных продуктов, в том числе от яиц, помогает надолго насытиться», - говорится в сообщении.

Также Санчес отметил, что употребление яиц помогает уменьшить общее потребление калорий. Есть яйца лучше по утрам, чтобы дать организму необходимые питательные вещества.