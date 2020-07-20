РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 июл. Театральная студия «МДМ» из подмосковного Красногорска завоевала гран-при на международном фестивале в Лондоне, говорится в сообщении управления культуры администрации муниципалитета.

Театральный коллектив выступил в Лондоне на VIII Международном многожанровом фестивале-конкурсе искусств Grand premium с мюзиклом «Короли улиц» на музыку всемирно известной группы Queen.

«Музыкально-драматический спектакль «Короли улиц» стал обладателем главной награды VIII Международного конкурса-фестиваля искусств Grand premium», - говорится в сообщении.

Ранее красногорская театральная студия «МДМ» завоевала гран-при на II Международном многожанровом фестивале-конкурсе детского, юношеского и взрослого творчества German talents в Германии. Конкурс проходил дистанционно, театральная студия представила на суд жюри мюзикл «Красавица и чудовище».

«От души поздравляем с достойной и яркой победой весь коллектив и руководителя студии Дарью Коршунову!» - заключается в материале.