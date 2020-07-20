РИАМО - 20 июл. Школьники из Люберец, Балашихи, Домодедова и Подольска получили награды «Юнармейская доблесть», сообщается на официальном портале правительства Московской области.

Церемония награждения состоялась в Военном комиссариате Московской области.

«Знаками «Юнармейская доблесть» III степени отмечены юнармейцы Глотова Юлия и Полищук Евгений из городского округа Люберцы, Бусыгин Михаил из городского округа Балашиха», — сказал начальник штаба подмосковного отделения «Юнармии» Александр Легков.

Он добавил, что награды II степени получили Татьяна Медведева из Домодедова и Екатерина Михайлова из Подольска.

«Юнармейская доблесть» —это награда движения «Юнармия». Ее получают те, кто проявил героизм и мужество, продемонстрировал успехи в общественной работе или учебе, занял призовые места на соревнованиях, олимпиадах, конкурсах.

Всего знаки «Юнармейская доблесть» получили более 400 человек, 25 из них – из Подмосковья.