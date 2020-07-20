РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 июл. Сбор платежей за жилищно-коммунальные услуги в Люберцах на минувшей неделе составил более 60%, сообщила в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу в администрации округа заместитель руководителя МособлЕИРЦ в муниципалитете Елена Мотыль.

«Общий процент сбора за ЖКХ на 17 июля составил 62%. В июне на расчеты за ЖКХ в ООО «МосОблЕИРЦ» перешла УК «ПИК Комфорт». Это 24 218 лицевых счетов. В связи с этим у жителей возникает множество вопросов. Для их решения сотрудники МосОблЕИРЦ рекомендуют пользоваться дистанционными сервисами», - сказала Мотыль.

По ее словам, получать справочную информацию и передать показания с учета можно по телефону call-центра: 8(496)245-15-99.