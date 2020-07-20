РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июл. Поисковики из подмосковного Подольска обнаружили останки четырех бойцов Красной Армии, теперь их с почестями захоронят 31 октября на территории Калужской области, сообщается на сайте администрации округа.

«Члены поискового отряда «Подольск» во время поисково-разведывательных мероприятий вблизи деревни Никольские Дворы в Калужской области обнаружили останки четырех бойцов Красной Армии. Останки бойцов и их эксгумация проводились археологическим способом в результате тщательной подготовки и плановой работы», - говорится в сообщении.

Найденные останки бойцов с почестями захоронят 31 октября на территории Калужской области на мемориале «Поле воинской славы 1812 и 1941 годов – «Высота Длинная» вблизи деревни Чернишня.

Смертные медальоны и личные подписные вещи у бойцов отсутствовали, также как и остатки формы, пуговицы, обувь. Кроме осколков, от которых, вероятно, они и погибли, поисковики нашли только перочинный ножик. В ходе работ также обнаружили еще одну немецкую пулеметную точку, заваленную стрелянными гильзами.

В поисковых работах приняли участие и детские поисковые отряды: «Вороновский рубеж-2» из Москвы и «Витязь–Быково» из Подольска.