РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 июл. Медицинским работникам Мытищинской городской клинической больницы вручили награды Московской областной думы за вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

В городском округе Мытищи за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм в работе и большой личный вклад в борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции вручили награды Московской областной думы работникам Мытищинской городской клинической больницы.

«С председателем совета депутатов Мытищ Андреем Гореликовым мы вручили награды мытищинским медикам за борьбу с Covid-19. Коронавирус не закончился, темпы, конечно, упали. Но все равно в нашей больнице медики борются с этим серьезным заболеванием», - сказал первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин.

Он добавил, что в больнице находятся не только мытищинцы, но и самые тяжелые больные со всего Подмосковья. По поручению губернатора региона Андрея Воробьева, вручили награды области этим медикам.

Знаком Московской областной думы «За труды» наградили главного врача Мытищинской ГКБ Андрея Третьякова, знаком «За верность Подмосковью» - заведующего инфекционным отделением для детей Юрия Михайлюка.

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20 ИЮЛЯ

- Число новых случаев заражений коронавирусом в Москве снизилось почти на 46% за месяц. В столице за сутки подтверждено 578 новых случаев заражения Covid-19.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 940 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 153 случая заражения. В Москве - 578 случаев.

- Испытание вакцины от коронавируса в России прошло успешно. Никаких побочных эффектов выявлено не было.

- В Москве умерли еще 15 пациентов с коронавирусом. Общее число скончавшихся достигло 4314.