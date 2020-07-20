РИАМО - 20 июл. Главное управление социальных коммуникаций Московской области возглавила Екатерина Швелидзе, до этого данный пост занимал Вячеслав Духин, который стал зампредом правительства региона.

Швелидзе окончила Тверской государственный технический университет по специальности «Прикладная информатика в экономике. Информационные системы в бухучете и аудите». Начала карьеру в СМИ в 2003 году. В 2010-2012 годах была шеф-редактором дирекции праймового вещания на телеканале НТВ. В 2012-2014 годах работала шеф-редактором на ВГТРК.

С 2014 по 2015 год возглавляла крупнейший в Московской области медиапродакшн по производству телевизионного контента и брендингу «Облако Медиа».

С апреля 2017 по июнь 2019 года руководила ГАУ Московской области «Издательство «Подмосковье». С июля 2019-го по март 2020-го года занимала должность директора департамента по работе со СМИ и связям с общественностью ППК «Российский экологический оператор».

Швелидзе награждена благодарностью губернатора Московской области Андрея Воробьева за плодотворную деятельность, большой вклад в развитие средств массовой информации и освещение деятельности органов государственной власти Подмосковья.