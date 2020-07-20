РИАМО - 20 июл. К исполнению обязанностей министра инвестиций, промышленности и науки Московской области приступила Екатерина Зиновьева.

Ранее Зиновьева занимала пост первого заместителя министра экономики и финансов Московской области.

До этого с сентября 2019 года министерство инвестиций, промышленности и науки региона возглавляла Наталья Егорова, которая ранее была советником вице-губернатора региона на общественных началах, первым замминистра экологии и природопользования Московской области, первым замминистра ЖКХ Подмосковья.