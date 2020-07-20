РИАМО - 20 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев назначил Вячеслава Духина на пост заместителя председателя правительства региона, Духин будет регулировать вопросы инвестиций, предпринимательства, внешних связей, развития сельского хозяйства и потребительского рынка.

Ранее Мособлдума одобрила назначение Духина на должность заместителя председателя правительства Подмосковья. Духин до этого возглавлял Главное управление социальных коммуникаций Московской области.

Духин родился в 1980 году в Москве. Окончил Московский государственный институт международных отношений МИД России по специальности «Политология и международные отношения», затем защитил диплом магистра по специальности «Международное право и право ЕС». Также Духин прошел программу Executive MBA в Московской школе управления «Сколково» и закончил бизнес-школу IMD в Лозанне по программе OWP.

Духин работал на ВГТРК, РЕН ТВ, занимал пост генерального директора АО «Телеканал 360», заместителя генерального директора по вопросам информационной политики «Российского экологического оператора».