РИАМО - 20 июл. Температура воздуха в Москве и Московской области на предстоящей неделе приближается к сентябрьским значениям. прогнозируются дожди, сообщается на сайте «Метеоновости».

«На смену жаре приходит прохлада, дожди и легкий ветер. Но, похоже, прохладный период несколько затянулся. А температура воздуха стремится к сентябрьским значениям», - говорится в сообщении.

21 июля при облачной с прояснениями погоде пройдут кратковременные дожди. Ночью термометры в столице покажут плюс 13-15 градусов, по области - до плюс 10. Днем температура воздуха в Москве составит плюс 22-24, а по области – плюс 19-24 градуса.

Погодные условия 22 июля существенно не изменятся. Будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ночью термометры покажут плюс 15-17 градусов в городе, по области - до плюс 12. Днем температура воздуха в мегаполисе составит плюс 21-23, по Подмосквью - плюс 19-24 градуса.

С 23 июля интенсивность осадков уменьшится, станет прохладнее. Ночью температура воздуха в Москве составит плюс 12-14 градусов, по области – плюс 10-15. Днем термометры в столице покажут плюс 18-20 градусов, по области - плюс 17-22.

В конце недели в регионе возможно похолодание и кратковременные дожди.

«Малиновые» дни: прогноз погоды на вторую половину лета 2020 в Московском регионе>>