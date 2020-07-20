РИАМО - 20 июл. Капитан и защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Бранислав Иванович отметил, что психологически игра с московским «Спартаком» была тяжелая, а вот с настроем на матч у спортсменов проблем не было, сообщает Газета.ru.

ФК «Зенит» 19 июля обыграл столичный «Спартак» на стадионе в Санкт-Петербурге со счетом 2:1 в ходе 1/2 финала Олимп — Кубка России.

«Мы как единая команда добились этой победы. К сожалению, за полуфинал не дают кубок — мы должны выиграть в финале, готовиться к нему. Ни мы, ни «Спартак» не были в оптимальном состоянии. С «красно-белыми» всегда большое дерби. У нас проблем с настроем не бывает. Другое дело, что эти игры могут быть скользкие. Все может пойти не так, как ты хочешь, и психологически это тяжело», — сказал Иванович.

Он отметил, что команда справилась с напряжением и выиграла.

В финале «Зенит» сыграет с «Химками» из Московской области. Матч пройдет в Екатеринбурге 25 июля.