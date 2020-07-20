РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 июл. В Люберцах сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемых в незаконном обороте почти 1 килограмма героина, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России «Люберецкое» в ходе патрулирования территории обратили внимание на трех мужчин, стоявших возле машин, которые при виде полицейских попытались избавиться от пакетов, находившихся у них в руках. В ходе осмотра места происшествия правоохранители обнаружили и изъяли четыре больших пакета с 800 свертками, а в салоне одного из автомобилей находились электронные весы, фольга, фасовочные пакеты и клейкая лента.

«Подозреваемые в незаконном обороте наркотических средств были задержаны. Ими оказались трое уроженцев одной из республик ближнего зарубежья в возрасте от 19 до 23 лет. По результатам химического исследования части свертков установлено, что в них находится наркотическое средство – героин. Общий вес изъятого - 990 граммов», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данному факту следователем следственного управления МУ МВД России «Люберецкое» возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Люберецким городским судом Московской области в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.