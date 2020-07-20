Как сохранить деньги в кризис

Последствия кризиса
Антон Рогачевский, преподаватель кафедры «Банковское дело» Университета «Синергия» и специалист Центра экономических исследований Университета «Синергия», рассказал, что финансовые проблемы в период пандемии возникли у 46% населения России. Из них около 680 тысяч человек попали под сокращение. До начала пандемии уровень безработицы составлял 4,7%, а теперь – 6,1%. На пике распространения коронавируса в банки поступило более 580 тысяч заявлений от физических лиц об изменении условий кредитования – из них было одобрено чуть более 40%.
Ссылаясь на статистику, собранную по результатам опроса «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», Андрей Березин, управляющий партнер инвестиционной компании Raison Asset Management, отметил, что при этом, у 63,6% россиян до начала пандемии не было никаких накоплений.
По словам Давида Шарковского, финансового консультанта, управляющего российским филиалом международного финансового сервиса Financer, находясь в стрессе, люди склонны совершать рискованные поступки. Например, ввязываться в сомнительные схемы, обещающие быстрые деньги, или верить мошенникам, которые обещают выслать мифические «дотации». Инвестировать во время кризиса также гораздо сложнее – и финансово, и психологически. По статистике, более 30% людей, которые до этого предпочитали консервативные стратегии, переходят на более высокорисковые инвестиции, надеясь получить большую прибыль, чтобы компенсировать возможную потерю дохода. Поэтому очень важно распоряжаться финансами с холодной головой и тщательно проверять всю информацию только по надежным источникам.
Покупка валюты и других активов
Березин не рекомендует хранить все сбережения в рублях, так как это крайне волатильная валюта. Оптимальная схема – хранить накопления в равных долях в рублях, долларах и евро. Помните, что многое при этом зависит от цели накоплений. Если откладывать деньги на покупку квартиры в России, то половину суммы можно держать в рублях, а остальное – в валюте, поскольку стоимость квадратных метров не сильно зависит от колебаний курса. Если же цель – путешествие в Европу, лучше сразу копить в евро.
«При этом не стоит рассчитывать на спекуляцию – сейчас куплю доллары, курс резко скакнет вверх, я их продам и получу прибыль», – предостерегает Давид Шарковский. Иногда такого расклада приходится ждать несколько лет. И все же покупка валюты – это неплохая защита от рублевой инфляции.
«Часть средств, используемых для текущего потребления, лучше оставить именно в тех валютных ресурсах, расходы в которых и осуществляются», – считает Юрий Твердохлеб, доцент кафедры «Регулирования деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС. А накопления имеет смысл вложить в активы, менее всего подверженные обесцениванию – это недвижимость, золото, произведения искусства и прочее. Рогачевский рекомендует присмотреться и к ценным бумагам – с каждым годом платформы для работы в данном направлении становятся более понятными для физических лиц.
Игорь Файнман, эксперт по управлению личными финансами и инвестициями, также напомнил, что с 2021 года доход по депозитам свыше миллиона рублей, помноженный на ключевую ставку ЦБ по состоянию на 1 января текущего года, станет облагаться налогом 13%. Это еще больше снижает привлекательность вкладов – лучше обратить внимание на альтернативные активы.
Если у вас есть деньги, но при этом имеются долги, кредиты, то, в первую очередь, нужно гасить именно их, отмечает Шарковский. Никогда нельзя пускать в инвестиции средства, которые предназначены для оплаты задолженностей или отложены на важные траты (обучение, здоровье, ремонт).
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Вклады
Когда Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5%, вклады стали менее выгодными. Тем не менее, проценты по вкладам все-таки покрывают официальную инфляцию, поэтому если человек ни во что не инвестирует, лучше хранить деньги на вкладе, а не дома наличными.
Выбор валюты, в которой стоит открывать вклад, зависит от цели, отмечает Березин. С одной стороны, проценты по рублевым вкладам выше, чем по вкладам в долларах и евро. С другой стороны, доллар и евро более надежные валюты.
По мнению доцента РАНХиГС, валютные вклады невыгодны, так как по ним слишком низкие процентные ставки. К тому же, есть риск попасть на изменения курса, которые могут привести к прямым финансовым потерям, поэтому вклады лучше открывать в рублях, считает эксперт.
В случае наличия финансовой подушки безопасности Шарковский советует открывать вклад без возможности частичного снятия средств – так ставка будет выше. Стоит посмотреть срочные программы – в некоторых банках они также могут иметь интересные ставки. Но нужно четко понимать, что придется ждать до конца назначенного срока, чтобы получить обещанные деньги, иначе процент будет существенно ниже. Если же финансовой подушки нет, лучше выбрать вклад с возможностью частичного пополнения и снятия. Процент будет меньше, но не придется опасаться возникновения экстренной ситуации.
Желательно, чтобы сумма вклада не превышала 1,4 миллиона рублей, напоминает Твердолхлеб. Дело в том, что в случае отзыва у банка лицензии государство вернет не больше этой суммы, так как она покрывается системой страхования.
«Я не рекомендую доверять предложениям с высокими ставками: здесь есть риск, что банки хотят таким образом снизить проблемы с ликвидностью. Лучше ориентироваться на среднестатистические показатели, внимательно изучив рынок», – добавил эксперт.
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Ипотека и автокредиты
Если вклады из-за снижения ключевой ставки становятся менее выгодными, то кредиты, наоборот, становятся доступнее. В особенности ипотека на новостройки благодаря льготной программе от государства. «Реальная ставка по этой ипотеке (то есть ставка за вычетом инфляции) составляет сейчас около 2,5%, что сравнимо с показателями некоторых развитых стран», – отмечает Андрей Березин.
От обычного потребительского кредита лучше отказаться. Однако у долгосрочных займов есть свои плюсы. Так, большая часть процентов по ипотеке – это заложенная инфляция, которая в любом случае будет сжигать накопления.
Вкладываться в покупку квартиры или автомобиля во время кризиса выгодно еще и потому, что спрос в данных областях снизился, и, как следствие, упали цены, говорит Рогачевский.
А вот Игорь Файнман к покупке машины в кризис относится скептически: «Автокредит – самый бессмысленный вид займа, который когда-либо был придуман банками. Вы занимаете деньги под проценты, покупаете автомобиль, который при выезде из салона дешевеет на 20%. Вы переплачиваете за то, что стоит меньше. При этом стоимость снижается с каждым годом использования», – рассуждает эксперт.
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Крупные покупки и потребительские кредиты
Управляющий партнер инвестиционной компании Raison Asset Management считает, что совершать крупные покупки (электроника, бытовая техника) только из-за рисков падения рубля не стоит. Это ненадежная инвестиция – продать купленное дороже не получится, ведь бывшая в употреблении вещь дешевеет минимум на 30%. Покупать следует то, что вам действительно нужно.
Крупные покупки стоит делать только, если вы уверены в своем финансовом положении, уверен Шарковский. Да, деньги обесцениваются, признает эксперт, но в условиях пандемии, когда в любой момент с работой могут возникнуть трудности, лучше иметь подушку безопасности, чем вкладываться в крупную покупку и потом бояться остаться без денег. Кредит стоит брать, то только при условии 100% уверенности, что ваш доход не уменьшится.
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Создание финансовой подушки
Традиционно считается, что с зарплаты нужно откладывать минимум 10% дохода, а лучше – больше. «Подушка безопасности» – это те средства, которых должно хватить на полгода при потере источника дохода.
Однако для многих россиян 10% – непосильная сумма, отмечает Файнман. Поэтому важно просто научиться откладывать, будь это 1 тысяча или 100 тысяч рублей. В длительной перспективе значение имеет не сумма, а регулярность. По словам эксперта, выработанная финансовая привычка к накоплению не только поможет сформировать пассивный доход, но и обеспечит безбедную старость.
Если вы остались без работы
«В любом случае, не стоит впадать в отчаяние. Горячая фаза экономического спада от пандемии в нашей стране пройдена, и вскоре мы будем наблюдать постепенное оживление экономики. История учит нас, что за кризисом и спадом всегда следует развитие», – напоминает Твердохлеб.
Тем, кто остался без денег и работы, Антон Рогачевский рекомендует снизить планку ожиданий в отношении желаемой должности и зарплаты и найти вакансию со стабильным доходом вне зависимости от форс-мажоров. Существуют прогнозы о скорой второй волне коронавируса, которая нанесет мощный удар по экономике, и лучше быть к этому готовым.
Если работа потеряна, и денег нет, нужно как можно быстрее найти другой источник дохода, хотя бы временный. Например, на фриланс-биржах, таких как fl.ru или upwork.com (для владеющих английским языком). Можно провести генеральную уборку и выставить на «Авито» или «Юле» ненужные вещи. А вот брать любые кредиты (в банке или МФО) или вкладывать последние деньги в инвестирование, особенно, если нет опыта, – плохая идея, говорит Давид Шарковский.
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