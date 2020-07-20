Как сохранить деньги в кризис

Березин не рекомендует хранить все сбережения в рублях, так как это крайне волатильная валюта. Оптимальная схема – хранить накопления в равных долях в рублях, долларах и евро. Помните, что многое при этом зависит от цели накоплений. Если откладывать деньги на покупку квартиры в России, то половину суммы можно держать в рублях, а остальное – в валюте, поскольку стоимость квадратных метров не сильно зависит от колебаний курса. Если же цель – путешествие в Европу, лучше сразу копить в евро.

«При этом не стоит рассчитывать на спекуляцию – сейчас куплю доллары, курс резко скакнет вверх, я их продам и получу прибыль», – предостерегает Давид Шарковский. Иногда такого расклада приходится ждать несколько лет. И все же покупка валюты – это неплохая защита от рублевой инфляции.

«Часть средств, используемых для текущего потребления, лучше оставить именно в тех валютных ресурсах, расходы в которых и осуществляются», – считает Юрий Твердохлеб, доцент кафедры «Регулирования деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС. А накопления имеет смысл вложить в активы, менее всего подверженные обесцениванию – это недвижимость, золото, произведения искусства и прочее. Рогачевский рекомендует присмотреться и к ценным бумагам – с каждым годом платформы для работы в данном направлении становятся более понятными для физических лиц.

Игорь Файнман, эксперт по управлению личными финансами и инвестициями, также напомнил, что с 2021 года доход по депозитам свыше миллиона рублей, помноженный на ключевую ставку ЦБ по состоянию на 1 января текущего года, станет облагаться налогом 13%. Это еще больше снижает привлекательность вкладов – лучше обратить внимание на альтернативные активы.

Если у вас есть деньги, но при этом имеются долги, кредиты, то, в первую очередь, нужно гасить именно их, отмечает Шарковский. Никогда нельзя пускать в инвестиции средства, которые предназначены для оплаты задолженностей или отложены на важные траты (обучение, здоровье, ремонт).

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