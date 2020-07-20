РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 20 июл. В торговом центре «МЕГА Белая Дача» подмосковных Котельников открылся обновленный пункт раздельного сбора отходов, говорится в сообщении пресс-службы ТЦ.

«Экоактивистов и всех, кто действительно ответственно относится к проблеме загрязнения окружающей среды, ждут на обновленном пункте раздельного сбора отходов «Ноль отходов» в ТЦ «МЕГА Белая Дача». Единая сортировочная станция – активно развивающийся экологический проект торговых центров «МЕГА» совместно с ИКЕА. Кампания проходит под слоганом «Да – людям и планете». Давайте вместе скажем это «Да!» – говорится в сообщении.

В своей деятельности «МЕГА» уделяет серьезное внимание формированию осознанного отношения к вопросам экологии и активно пропагандирует раздельный сбор отходов для снижения нагрузки на окружающую среду. Пункты раздельного сбора сырья открываются на территории торговых центров «МЕГА» с 2016 года.

«Если в первый год для переработки удалось собрать 473 тонны вторичного сырья, то в 2017 году – уже 546 тонн. Результатом 2018 и 2019 годах стали 624 и 799 тонн соответственно. И уже в этом году промежуточный итог работы сортировочных станций – 369 тонн различных видов отходов», – отмечается в материале.

Создатели пунктов сбора «Ноль отходов» заботятся о том, чтобы экологичный образ жизни стал максимально удобным и доступным. Теперь не обязательно тратить свое время в поисках пунктов приема отходов различных фракций. Достаточно приехать на сортировочную станцию «МЕГА Белая Дача».

Правила деления в «МЕГЕ» очень просты: на пункте сбора отходов можно оставить для переработки картон, бумагу, стекло и ПЭТ-бутылки, твердый пластик и металл.

«Перед визитом правильно подготовьте сырье – сполосните или очистите от остатков пищи и сомните. Сориентироваться, какие именно отходы можно сдать для дальнейшего использования, помогут специальные иконки на разноцветных контейнерах. Если контейнер под конкретный вид отходов оказался переполнен, просто оставьте вторичное сырье рядом с ним в надежно завязанном пакете», – заключается в материале.