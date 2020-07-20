РИАМО – 20 июл. Реформа по обращению с отходами, которая вступила в силу в 2019 году, доказала свою эффективность, все регионы должны стремиться к раздельному сбору мусора, сообщил директор департамента государственной политики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления Минприроды России Николай Борисов.

«Мусорная реформа показывает эффективность. На сегодняшний день мы понимаем, какое количество отходов образуется на территории России. Как минимум 90% услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами работают», - сказал Борисов.

Он добавил, что раздельный сбор мусора – это то, к чему должны стремиться все регионы.

Так, Московская область перешла на новый стандарт сбора и переработки отходов с 2019 года. На контейнерных площадках мусор накапливается в серых баках для смешанных отходов и в синих баках, куда попадает предварительно разделенный жителями «сухой» мусор (бумага, металл, картон, пластик). Введение раздельного сбора отходов позволяет сократить объемы захоронения мусора на полигонах.