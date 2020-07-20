РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 июл. Сотрудники Культурно-информационного центра «Леонидовка» Мытищ провели развлекательную программу для детей в центральном парке культуры и отдыха, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

«Каждый год мы проводим в парке мероприятия, готовим план совместно с управлением культуры и с ДК «Яуза» и подготавливаем детские оздоровительные мероприятия. Сегодня мы проводим интерактивную анимационную программу с конкурсами, викторинами, для того, чтобы детки немного отдохнули, потому что, конечно, все уже устали сидеть дома», - сказала директор КИЦ «Леонидовка» Татьяна Ежова.

Она отметила, что в КИЦ «Леонидовка» сейчас работает 5 кружков и проводятся мастер-классы.